Путин назначил нового посла России на Мальте
29 октября 202114:29
Президент Владимир Путин назначил Андрея Лопухова чрезвычайным и полномочным послом России в республике Мальта, сообщает пресс-служба Кремля.
Параллельно глава государства освободил от этой должности Владимира Малыгина, который занимал этот пост с 2014 года. Оба указа опубликованы на официальном портале правовой информации.
Ранее Путин подписал указ о назначении на пост уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, сообщает RT.
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29 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru