Путин назначил нового посла России на Мальте

Президент Владимир Путин назначил Андрея Лопухова чрезвычайным и полномочным послом России в республике Мальта, сообщает пресс-служба Кремля.

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Параллельно глава государства освободил от этой должности Владимира Малыгина, который занимал этот пост с 2014 года. Оба указа опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин подписал указ о назначении на пост уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:МальтаПосолУказыВладимир Путин
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