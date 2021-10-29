Путин назначил нового посла России на Мальте

Параллельно глава государства освободил от этой должности Владимира Малыгина, который занимал этот пост с 2014 года. Оба указа опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин подписал указ о назначении на пост уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, сообщает RT.

