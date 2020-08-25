СМИ: Борис Джонсон может уйти в отставку из-за болезни
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может покинуть свой пост примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету The Times.
В заметке газеты говорилось, что читательница издания разговаривала с Хамфри Уэйкфилдом, тестем советника британского премьера Доминика Каммингса, и тот рассказал ей, что Джонсон якобы все еще страдает от последствий коронавируса, которым он переболел этой весной, и планирует через полгода покинуть свой пост.
Ранее сообщалось, что Джонсона после перенесенного им заболевания COVID-19 надел очки для зрения впервые за много лет.
О том, что Джонсон заразился коронавирусом, стало известно 27 марта. В ходе лечения болезни британский премьер попал в реанимацию 6 апреля, через несколько дней его перевели в обычную палату. Вернулся к исполнению своих обязанностей Джонсон 27 апреля.
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