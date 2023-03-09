СМИ: Болгарский политик сорвал флаг Украины со здания мэрии Софии

Кандидат в депутаты от партии «Мир» Атанас Штефанов сорвал украинский флаг с фасада мэрии Софии, сообщила газета «Факты».

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По информации издания, политик зашел в кабинет мэра Йорданки Фандыковой, чтобы поздравить ее с 8 Марта, но затем вышел на террасу мэрии, сорвал висевший там флаг Украины и выбросил его на улицу, заявив, что флаг "фашистский".

Газета отмечает, что Штефанов был задержан, но вскоре отпущен из-за статуса неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки проведет служебную проверку Российского университета дружбы народов (РУДН) в связи с ситуацией с флагами Украины в здании вуза. Тогда СМИ сообщали, что в РУДН прошла выставка «Землячество Украины»: в главном корпусе вуза появились флаги соседнего государства и флажки с изображением трезубца.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаБолгарияФлаг
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