На ПА ОБСЕ активистов с украинским флагом попросили «убрать тряпку»
Активисты попытались развернуть флаг Украины за спиной представителей делегации Белоруссии на зимней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
На кадрах видно, как во время выступления белорусского дипломата двое мужчин раскрыли украинский флаг.
«Тряпку убрали!» — потребовали представители Белоруссии.
Выступающий делегат никак не отреагировал на провокацию и продолжил речь.
Ранее стало известно, что членов российской делегации на сессии ПА ОБСЕ не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям в Вене.
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