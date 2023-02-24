На ПА ОБСЕ активистов с украинским флагом попросили «убрать тряпку»

Активисты попытались развернуть флаг Украины за спиной представителей делегации Белоруссии на зимней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Без церемоний. ОБСЕ запретила делегации РФ возложить цветы к памятнику советским воинам в Вене

На кадрах видно, как во время выступления белорусского дипломата двое мужчин раскрыли украинский флаг.

«Тряпку убрали!» — потребовали представители Белоруссии.

Выступающий делегат никак не отреагировал на провокацию и продолжил речь.

Ранее стало известно, что членов российской делегации на сессии ПА ОБСЕ не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям в Вене.

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ФОТО: РИА Новости
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