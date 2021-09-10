СМИ: боевики убили брата самопровозглашенного президента Афганистана

При этом агентство со ссылкой на жителя провинции Панджшер также передает, что, по другой версии, Роулла Салех был убит в бою еще несколько дней назад.

Ранее в пятницу стало известно, что боевики отменили инаугурацию временного правительства Афганистана.

После захвата провинции Панджшер талибы объявили о завершении войны в Афганистане. При этом в регионе продолжаются боевые столкновения.

