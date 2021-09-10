СМИ: боевики убили брата самопровозглашенного президента Афганистана
Боевики запрещенного в России движения "Талибан" взяли в плен, а затем убили брата самопровозглашенного президента Афганистана Амруллы Салеха Роуллу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник среди афганского сопротивления.
При этом агентство со ссылкой на жителя провинции Панджшер также передает, что, по другой версии, Роулла Салех был убит в бою еще несколько дней назад.
Ранее в пятницу стало известно, что боевики отменили инаугурацию временного правительства Афганистана.
После захвата провинции Панджшер талибы объявили о завершении войны в Афганистане. При этом в регионе продолжаются боевые столкновения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 341 / сут.
Умерли
191 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 121 / сут.
- В МИД РФ вызвали посла США
- Российский журналист бросил кепку в соведущего из-за спора о футболе
- В Госдуме раскритиковали идею отменить лимит на легионеров в РПЛ
- СМИ: боевики убили брата самопровозглашенного президента Афганистана
- На родину Деда Мороза запустят поезда из Москвы
- Компания Xiaomi блокирует свои смартфоны в Крыму
- Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге
- В Африке выпал снег
- Московский марафон отменили из-за коронавируса
- Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru