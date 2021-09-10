СМИ: боевики убили брата самопровозглашенного президента Афганистана

Боевики запрещенного в России движения "Талибан" взяли в плен, а затем убили брата самопровозглашенного президента Афганистана Амруллы Салеха Роуллу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник среди афганского сопротивления.

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При этом агентство со ссылкой на жителя провинции Панджшер также передает, что, по другой версии, Роулла Салех был убит в бою еще несколько дней назад.

Ранее в пятницу стало известно, что боевики отменили инаугурацию временного правительства Афганистана.

После захвата провинции Панджшер талибы объявили о завершении войны в Афганистане. При этом в регионе продолжаются боевые столкновения.

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ФОТО: кадр из видео
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