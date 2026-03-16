Telegram оштрафовали еще на 35 млн рублей

Таганский суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 35 млн рублей из-за неудаления запрещенной информации. Об этом сообщает РИА Новости.

Компанию привлекли к административной ответственности по пяти эпизодам нарушений, пишет RT. Протоколы составлены из-за отказа удалить контент с призывами к экстремистской деятельности.

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей», - постановил суд по каждому из нарушений.

Ранее суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за повторное неудаление информации.

