Telegram оштрафовали еще на 35 млн рублей
16 марта 202612:27
Таганский суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 35 млн рублей из-за неудаления запрещенной информации. Об этом сообщает РИА Новости.
Компанию привлекли к административной ответственности по пяти эпизодам нарушений, пишет RT. Протоколы составлены из-за отказа удалить контент с призывами к экстремистской деятельности.
«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей», - постановил суд по каждому из нарушений.
Ранее суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за повторное неудаление информации.
