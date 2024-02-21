СМИ: Блинкен заявил об отсутствии условий для переговоров по Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме не видят условий для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американского ведомства.
Собеседник агентства утверждает, что такое заявление Блинкен сделал на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
В частности, он указал, что американский дипломат отметил, что в Вашингтоне «не видят условий для дипломатии».
«Президент Бразилии, в свою очередь, подтвердил стремление к миру и прекращению конфликтов на Украине и в секторе Газа», - добавил источник.
Ранее Блинкен заявил, что американские власти уже заметили, как отсутствие военной помощи Украине влияет на ситуацию на поле боя, сообщает РЕН ТВ.
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