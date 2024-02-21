СМИ: Блинкен заявил об отсутствии условий для переговоров по Украине

Собеседник агентства утверждает, что такое заявление Блинкен сделал на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

В частности, он указал, что американский дипломат отметил, что в Вашингтоне «не видят условий для дипломатии».

«Президент Бразилии, в свою очередь, подтвердил стремление к миру и прекращению конфликтов на Украине и в секторе Газа», - добавил источник.

Ранее Блинкен заявил, что американские власти уже заметили, как отсутствие военной помощи Украине влияет на ситуацию на поле боя, сообщает РЕН ТВ.

