СМИ: Блинкен неожиданно приехал в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с неожиданным визитом, сообщает Agence France-Presse.

Джонсон прибыл в Киев по случаю годовщины независимости Украины

По данным агентства, цель визита - обсуждение выделения Украине и соседним государствам военной помощи на сумму около 2,7 млрд долларов.

В агентстве Associated Press отметили, что Блинкен приехал в Киев также с намерением «продемонстрировать поддержку со стороны США».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере 675 млн долларов, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:СШАСпецоперацияУкраинаГосдеп США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры