СМИ: Блинкен неожиданно приехал в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с неожиданным визитом, сообщает Agence France-Presse.
По данным агентства, цель визита - обсуждение выделения Украине и соседним государствам военной помощи на сумму около 2,7 млрд долларов.
В агентстве Associated Press отметили, что Блинкен приехал в Киев также с намерением «продемонстрировать поддержку со стороны США».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере 675 млн долларов, сообщает RT.
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