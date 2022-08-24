Джонсон прибыл в Киев по случаю годовщины независимости Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своих соцсетях заявил, что в День независимости Украины находится в Киеве.

Джонсон попрощался с членами парламента фразой из фильма «Терминатор 2»

Свой визит в украинскую столицу он объяснил тем, что «происходящее на Украине, имеет значение для всех нас».

«Именно поэтому сегодня я в Киеве. Именно поэтому Великобритания продолжит поддерживать своих украинских друзей», - написал он.

Ранее Джонсон объявил, что уходит в отставку, однако продолжит выполнять обязанности премьера до выборов нового главы консервативной партии и правительства, которые должны пройти осенью, передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВеликобританияБорис Джонсон
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