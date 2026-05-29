СМИ: Бизнесу РФ разрешили закупку вооружения для защиты от БПЛА

Процесс закупки частными предприятиями зенитных артиллерийских комплексов, турелей, радиолокационных средств, специального транспорта и систем радиоэлектронной борьбы уже одобрен - на государственном уровне были приняты соответствующие решения.

Противовоздушная оборона гражданской инфраструктуры обеспечивается и зенитными ракетными комплексами в рамках общей системы противовоздушной обороны, а также силами мобильных огневых групп. Последние создаются из резервистов, добровольцев и сотрудников частных компаний.

Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что глава государства Владимир Путин поручил Вдминистрации и правительству проработать с бизнесом предложения по защите предприятий от атак беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

