СМИ: Бизнесу РФ разрешили закупку вооружения для защиты от БПЛА
Бизнесу в России разрешили закупать крупнокалиберное вооружение и технические средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщает РБК.
Процесс закупки частными предприятиями зенитных артиллерийских комплексов, турелей, радиолокационных средств, специального транспорта и систем радиоэлектронной борьбы уже одобрен - на государственном уровне были приняты соответствующие решения.
Противовоздушная оборона гражданской инфраструктуры обеспечивается и зенитными ракетными комплексами в рамках общей системы противовоздушной обороны, а также силами мобильных огневых групп. Последние создаются из резервистов, добровольцев и сотрудников частных компаний.
Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что глава государства Владимир Путин поручил Вдминистрации и правительству проработать с бизнесом предложения по защите предприятий от атак беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
