ВСУ атаковали детсад в Энергодаре

По его словам, дошкольное учреждение готовили к открытию после капитального ремонта. В результате налета повреждена детская площадка, малые архитектурные формы, которые недавно установили после капитальных работ.

«Большая работа проводится при поддержке «Росэнергоатома», — указал глава города. Отмечается, что в момент обстрела детей в здании не было. Пухов подчеркнул, что все разрушенное обязательно отстроят заново.

Кроме того, Энергодар остался без электроэнергии и связи после атаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

