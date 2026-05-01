ВСУ атаковали детсад в Энергодаре
Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории детского сада №3 в Энергодаре, сообщил в «Максе» мэр Максим Пухов.
По его словам, дошкольное учреждение готовили к открытию после капитального ремонта. В результате налета повреждена детская площадка, малые архитектурные формы, которые недавно установили после капитальных работ.
«Большая работа проводится при поддержке «Росэнергоатома», — указал глава города. Отмечается, что в момент обстрела детей в здании не было. Пухов подчеркнул, что все разрушенное обязательно отстроят заново.
Кроме того, Энергодар остался без электроэнергии и связи после атаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
