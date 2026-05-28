США продлили лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла» до 27 июня
Минфин США продлил до 27 июня лицензию, разрешающую сделки по продаже зарубежных активов «Лукойла». Документ опубликовало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
Документ действует с 28 мая, придя на смену предыдущей версию от 29 апреля. Лицензия разрешает операции, необходимые для переговоров и заключения контрактов с «Лукойлом» по продаже активов компании Lukoil International GmbH.
Исполнение таких контрактов возможно только после отдельного разрешения OFAC. При этом документ не позволяет разблокировать подсанкционные активы и переводить средства в Россию или на счета в РФ. Операции с другими лицами под санкциями Соединённых Штатов также запрещены.
Речь идёт также о связанных с лицензией работах по техническому обслуживанию Lukoil International GmbH, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
