США продлили лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла» до 27 июня

Минфин США продлил до 27 июня лицензию, разрешающую сделки по продаже зарубежных активов «Лукойла». Документ опубликовало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Документ действует с 28 мая, придя на смену предыдущей версию от 29 апреля. Лицензия разрешает операции, необходимые для переговоров и заключения контрактов с «Лукойлом» по продаже активов компании Lukoil International GmbH.

СМИ: США замедляют продажу активов «Лукойла» для давления

Исполнение таких контрактов возможно только после отдельного разрешения OFAC. При этом документ не позволяет разблокировать подсанкционные активы и переводить средства в Россию или на счета в РФ. Операции с другими лицами под санкциями Соединённых Штатов также запрещены.

Речь идёт также о связанных с лицензией работах по техническому обслуживанию Lukoil International GmbH, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Санкции Против РоссииБизнесСША

Горячие новости

Все новости

партнеры