Лавров: Пусть Пашинян самостоятельно обеспечит богатство Армении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявление главы правительства Армении Никола Пашиняна о том, что страна «разбогатеет», несмотря на возможное ухудшение отношений с Москвой.
«Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», — сказал глава МИД РФ в интервью ИС «Вести».
Ранее премьер-министр заявил, что Армения не боится роста цен на газ и нефть. По его словам, у страны есть ответ на возможное повышение цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лавров: Пусть Пашинян самостоятельно обеспечит богатство Армении
- В Латвии утвердили новое правительство после скандала с дронами ВСУ
- США продлили лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла» до 27 июня
- Минтранс заявил о содействии следствию после ареста Васильченко
- Сборная России по футболу проиграла команде Египта со счетом 0:1
- Минкульт Молдавии разрешил концерт вымышленного диджея из России
- В Челябинске снова откроют танковое училище, расформированное в 2007 году
- В ДНР дроны ВСУ атаковали трамвайное депо и «Воду Донбасса», есть погибшие
- Бункер Зеленского: названы координаты подземного центра принятия решений в Киеве
- В Союзе потребителей объяснили, почему россиянам продают фальсификат