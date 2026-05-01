Лавров: Пусть Пашинян самостоятельно обеспечит богатство Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявление главы правительства Армении Никола Пашиняна о том, что страна «разбогатеет», несмотря на возможное ухудшение отношений с Москвой.

Ловушка для Пашиняна: Где Армения найдет замену российскому газу по скидке

«Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», — сказал глава МИД РФ в интервью ИС «Вести».

Ранее премьер-министр заявил, что Армения не боится роста цен на газ и нефть. По его словам, у страны есть ответ на возможное повышение цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:АрменияНикол ПашинянСергей ЛавровМИД России

Горячие новости

Все новости

партнеры