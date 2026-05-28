Минтранс заявил о содействии следствию после ареста Васильченко

Минтранс РФ оказывает полное содействие следствию в связи с арестом главы директора департамента Александра Васильченко. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Министерство транспорта России оказывает все необходимое содействие правоохранительным и следственным органам» –сообщили журналистам в ведомстве.

Замглавы Уралвагонзавода арестовали по делу о растрате при гособоронзаказе

При этом претензии к арестованному Александру Васильченко связаны с его предыдущим местом работы, уточняет РИА Новости, ссылаясь на источник близкий к Минтрансу.

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО до 25 июля директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Александра Васильченко. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АрестМинтранс

Горячие новости

Все новости

партнеры