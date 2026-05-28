Минтранс заявил о содействии следствию после ареста Васильченко
Минтранс РФ оказывает полное содействие следствию в связи с арестом главы директора департамента Александра Васильченко. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Министерство транспорта России оказывает все необходимое содействие правоохранительным и следственным органам» –сообщили журналистам в ведомстве.
При этом претензии к арестованному Александру Васильченко связаны с его предыдущим местом работы, уточняет РИА Новости, ссылаясь на источник близкий к Минтрансу.
Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО до 25 июля директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Александра Васильченко. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
