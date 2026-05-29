В Финляндии призвали включить Европу в переговоры по Украине

Европе должны дать место за столом переговоров по кризису вокруг Украины, заявила в соцсети X глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

СМИ: Каллас отказалась быть переговорщиком для диалога с Россией

По ее словам, речь идет не о роли в качестве нейтрального посредника, а о стороне с собственными интересами. Дипломат призвала Москву к полному режиму прекращения огня и потребовала принять решительные меры для укрепления доверия между участниками конфликта.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от роли посредника в переговорах Евросоюза и России по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
