В Финляндии призвали включить Европу в переговоры по Украине
Европе должны дать место за столом переговоров по кризису вокруг Украины, заявила в соцсети X глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
По ее словам, речь идет не о роли в качестве нейтрального посредника, а о стороне с собственными интересами. Дипломат призвала Москву к полному режиму прекращения огня и потребовала принять решительные меры для укрепления доверия между участниками конфликта.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от роли посредника в переговорах Евросоюза и России по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
