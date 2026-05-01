В Латвии утвердили новое правительство после скандала с дронами ВСУ
Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с Андрисом Кулбергсом из партии «Объединенный список». Предыдущий кабинет ушел в отставку на фоне инцидента с украинскими дронами, пишет портал Delfi.
В правящую коалицию вошли «Объединенный список», «Новое Единство», Союз «зеленых» и крестьян, а также Национальное объединение. В оппозиции остались «Прогрессивные» и «Латвия на первом месте».
Новый состав правительства поддержали 66 депутатов коалиции и несколько внефракционных парламентариев, против проголосовали 25 оппозиционеров.
Кулбергс заявил, что приоритетами его кабинета станут безопасность, экономика и госуправление. Латвия больше не может жить в долг, а бюджетные средства должны тратиться разумно, подчеркнул премьер.
Прежний премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о своей отставке 14 мая после происшествия с украинскими БПЛП, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
