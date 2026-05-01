В Латвии утвердили новое правительство после скандала с дронами ВСУ

Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с Андрисом Кулбергсом из партии «Объединенный список». Предыдущий кабинет ушел в отставку на фоне инцидента с украинскими дронами, пишет портал Delfi.

В правящую коалицию вошли «Объединенный список», «Новое Единство», Союз «зеленых» и крестьян, а также Национальное объединение. В оппозиции остались «Прогрессивные» и «Латвия на первом месте».

Новый состав правительства поддержали 66 депутатов коалиции и несколько внефракционных парламентариев, против проголосовали 25 оппозиционеров.