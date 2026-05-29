В США не ответили на просьбу Зеленского о нехватке систем ПВО
Обращение президента Украины Владимира Зеленского к главе США Дональду Трампу и американскому Конгрессу о нехватке систем ПВО осталось без ответа, сообщает РИА Новости.
Украинский лидер написал письмо с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них на фоне растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных сил Украины. Американская администрация и партийное руководство в Капитолии не отреагировали на просьбу. СМИ в США также обратили внимание на отсутствие ответа со стороны Вашингтона.
При этом член палаты представителей США Анна Паулина Луна после появления информации о письме заявила, что Зеленский мешает мирному урегулированию конфликта. Она напомнила ему, что, помимо отказа от выборов, Зеленский ранее уже перенаправлял выделенные Вашингтоном средства на предвыборную кампанию экс-главы США Джо Байдена.
Ранее стало известно, что ЕС выделит Украине €28,3 млрд на укрепление ПВО и новые дроны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
