Украинский лидер написал письмо с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них на фоне растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных сил Украины. Американская администрация и партийное руководство в Капитолии не отреагировали на просьбу. СМИ в США также обратили внимание на отсутствие ответа со стороны Вашингтона.

При этом член палаты представителей США Анна Паулина Луна после появления информации о письме заявила, что Зеленский мешает мирному урегулированию конфликта. Она напомнила ему, что, помимо отказа от выборов, Зеленский ранее уже перенаправлял выделенные Вашингтоном средства на предвыборную кампанию экс-главы США Джо Байдена.

Ранее стало известно, что ЕС выделит Украине €28,3 млрд на укрепление ПВО и новые дроны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

