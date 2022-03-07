СМИ: Беннет информирует Белый дом о контактах с Путиным и Зеленским

Путин в телефонной беседе с главой Франции Макроном заявил, что Киев по-прежнему не выполняет договоренности по гуманитарному вопросу МВД: в Москве автозак попал в аварию, 9 человек получили легкие ушибы СМИ: спецназ из США и Великобритании собирается вывести президента Украины Зеленского из Киева ЦБ: Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard, выпушенных российскими банками станут недоступны из-за санкций, их заменит «Мир Раy»