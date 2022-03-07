СМИ: Беннет информирует Белый дом о контактах с Путиным и Зеленским
Израиль сообщил США о контактах премьер-министра страны Нафтали Беннета с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Axios.
По данным портала, глава израильского Совета по национальной безопасности Эяль Хулата в минувшие выходные связался с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
В субботу состоялась встреча Беннета и Путина в Москве, в ходе которой лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины, напоминает RT. Днем позже российский лидер и израильский премьер провели телефонный разговор, пишет Газета.ру. Кроме того, в воскресенье Беннет несколько раз провел беседу с Зеленским.
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