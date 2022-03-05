Премьер Израиля вылетает в Германию после разговора с Путиным в Москве

Путин заявил об отсутствии условий для введения военного положения в РФ

Российские военные сумели захватить базу ВС Украины под Херсоном

Минобороны РФ заявило о возобновлении наступательных действий на Украине

МВФ: События на Украине и связанные с ними санкции против России оказывают значительное влияние на мировую экономику

Банк России сообщил о замедлении работы Системы быстрых платежей из за DDoS-атак

Стивен Кинг не будет продлевать контракты с российскими издательствами