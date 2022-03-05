Премьер Израиля вылетает в Германию после разговора с Путиным в Москве
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве вылетит в Германию. Об этом сообщает РИА Новости на пресс-секретаря израильского премьера.
В ходе разговора лидеры стран обсудили события на территории Украины. В частности, был затронут вопрос положения израильтян и еврейских общин на Украине.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.
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