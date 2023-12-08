СМИ: США начали сомневаться в том, что Украина должна определять условия победы

По информации издания, в ноябре и декабре на встрече американских и украинских чиновников было признано, что цели контрнаступления ВСУ не достигнуты. В ходе одной из бесед представители Вашингтона предложили пересмотреть позицию, что условия победы должен определять Киев.

Также поднимался вопрос о разногласиях между президентом Украины Владимиром Зеленский и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

В беседе с «Радиоточкой НСН» военный корреспондент Александр Коц заявил об утрате украинской армией возможности наступать.

