СМИ: США начали сомневаться в том, что Украина должна определять условия победы

Администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть позицию о том, что Украина сама должна определять условия победы. Об этом пишет портал The Messenger.

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По информации издания, в ноябре и декабре на встрече американских и украинских чиновников было признано, что цели контрнаступления ВСУ не достигнуты. В ходе одной из бесед представители Вашингтона предложили пересмотреть позицию, что условия победы должен определять Киев.

Также поднимался вопрос о разногласиях между президентом Украины Владимиром Зеленский и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

В беседе с «Радиоточкой НСН» военный корреспондент Александр Коц заявил об утрате украинской армией возможности наступать.

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Фото: telegram.org
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