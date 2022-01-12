СМИ: Белый дом поддержал новые санкции против России и Путина
Новый пакет санкций против России может быть активирован в случае эскалации вокруг Украины, пишет газета Washington Post.
Издание ссылается на попавшие в её распоряжение документы, согласно которым сенаторы-демократы США представят новый чёрный список 12 января. В него, помимо высокопоставленных российских военных и чиновников, попал и президент России Владимир Путин.
Газета добавляет, что также санкции могут коснуться банков и системы SWIFT.
Кроме того, в Washington Post, со ссылкой на представителя совета нацбезопасности США, утверждают, что в Белом доме поддерживают новые санкции против России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможном запрете на ввоз в Россию американской техники являются «информационной артподготовкой» к новым раундам российско-американских переговоров.
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