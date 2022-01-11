В Кремле назвали «артподготовкой» сообщения о возможных санкциях США

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон может запретить экспорт в Россию товаров, в которых применяется произведенная или разработанная в США электроника, а также техники для аэрокосмической и военно-промышленной отраслей. Такие меры могут быть введены в случае «вторжения» РФ на Украину.

Как отметил Песков, подобная информация не повлияет на российскую делегацию и четкие тезисы, которым она следует на консультациях.

«Да, действительно, мы видим, что как мантру наши американские оппоненты продолжают угрозы о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации. <...> Я бы сказал, что, наверное, это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

