В Кремле назвали «артподготовкой» сообщения о возможных санкциях США
Сообщения о возможном запрете на ввоз в Россию американской техники являются «информационной артподготовкой» к новым раундам российско-американских переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон может запретить экспорт в Россию товаров, в которых применяется произведенная или разработанная в США электроника, а также техники для аэрокосмической и военно-промышленной отраслей. Такие меры могут быть введены в случае «вторжения» РФ на Украину.
Как отметил Песков, подобная информация не повлияет на российскую делегацию и четкие тезисы, которым она следует на консультациях.
«Да, действительно, мы видим, что как мантру наши американские оппоненты продолжают угрозы о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации. <...> Я бы сказал, что, наверное, это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
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