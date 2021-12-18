СМИ: Белый дом назвал неприемлемыми часть предложений России по безопасности

Ранее был обнародован предложенный Москвой проект договора, затрагивающий основные аспекты предоставления российской и американской сторонами взаимных гарантий безопасности. Документ, состоящий из восьми статей, предлагает в первую очередь принципы неделимой и равной безопасности и ненанесения ущерба безопасности стран.

По данным Bloomberg, администрация Соединенных Штатов также сочла ряд предложений РФ полезными. Вашингтон планирует ответить на выдвинутые Москвой инициативы на следующей неделе.

