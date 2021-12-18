СМИ: Белый дом назвал неприемлемыми часть предложений России по безопасности

Белый дом считает неприемлемыми часть предложений России, содержащихся в проекте Договора между РФ и США о гарантиях безопасности. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации.

Помощник Байдена прокомментировал предложения РФ по безопасности

Ранее был обнародован предложенный Москвой проект договора, затрагивающий основные аспекты предоставления российской и американской сторонами взаимных гарантий безопасности. Документ, состоящий из восьми статей, предлагает в первую очередь принципы неделимой и равной безопасности и ненанесения ущерба безопасности стран.

По данным Bloomberg, администрация Соединенных Штатов также сочла ряд предложений РФ полезными. Вашингтон планирует ответить на выдвинутые Москвой инициативы на следующей неделе.

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