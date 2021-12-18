СМИ: Белый дом назвал неприемлемыми часть предложений России по безопасности
Белый дом считает неприемлемыми часть предложений России, содержащихся в проекте Договора между РФ и США о гарантиях безопасности. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации.
Ранее был обнародован предложенный Москвой проект договора, затрагивающий основные аспекты предоставления российской и американской сторонами взаимных гарантий безопасности. Документ, состоящий из восьми статей, предлагает в первую очередь принципы неделимой и равной безопасности и ненанесения ущерба безопасности стран.
По данным Bloomberg, администрация Соединенных Штатов также сочла ряд предложений РФ полезными. Вашингтон планирует ответить на выдвинутые Москвой инициативы на следующей неделе.
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