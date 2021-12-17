Помощник Байдена прокомментировал предложения РФ по безопасности
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал предложения РФ по безопасности в Европе, передает ТАСС.
Накануне МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение, США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.
Как отметил Салливан, диалог с РФ по европейской безопасности ведется уже 20 лет. По его словам, в ходе переговоров может быть достигнут прогресс в одних сферах, но «придется не соглашаться в других».
Салливан также отметил, что США готовы к диалогу по данной теме.
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