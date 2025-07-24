Путин простился с председателем Верховного суда РФ Подносовой

Известно, что Путин и Подносова - однокурсники. В 1975 году они окончили юридический факультет Ленинградского госуниверситета (ныне Санкт-Петербургский госуниверситет).

«Президент почтил память покойной, возложив цветы к гробу, и выразил соболезнования её родным», - говорится в сообщении.

Ирина Подносова скончалась 22 июля в Москве на 72 году жизни после тяжёлой болезни. Как напоминает RT, она стала первой женщиной на посту председателя ВС РФ.

