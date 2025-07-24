Путин простился с председателем Верховного суда РФ Подносовой
Президент РФ Владимир Путин посетил церемонию прощания с председателем Верховного суда (ВС) страны Ириной Подносовой в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Известно, что Путин и Подносова - однокурсники. В 1975 году они окончили юридический факультет Ленинградского госуниверситета (ныне Санкт-Петербургский госуниверситет).
«Президент почтил память покойной, возложив цветы к гробу, и выразил соболезнования её родным», - говорится в сообщении.
Ирина Подносова скончалась 22 июля в Москве на 72 году жизни после тяжёлой болезни. Как напоминает RT, она стала первой женщиной на посту председателя ВС РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин простился с председателем Верховного суда РФ Подносовой
- Лукашенко бессрочно запретили въезд в Эстонию
- В Wildberries раскритиковали идею запретить ПВЗ в жилых домах
- Постреляют и разойдутся: Как конфликт Таиланда и Камбоджи отразится на туристах
- Армия России нанесла групповой удар по ВПК и энергообъектам Украины
- Захарова: У России нет и не было планов нападать на ЕС и НАТО
- Учителям «урежут» зарплату из-за сокращения числа учеников в классе
- В Новошахтинске Ростовской области загорелся торговый центр
- «Трудно представить»: Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в августе
- Минздрав Таиланда сообщил об 11 погибших при камбоджийских ударах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru