Путин простился с председателем Верховного суда РФ Подносовой

Президент РФ Владимир Путин посетил церемонию прощания с председателем Верховного суда (ВС) страны Ириной Подносовой в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Известно, что Путин и Подносова - однокурсники. В 1975 году они окончили юридический факультет Ленинградского госуниверситета (ныне Санкт-Петербургский госуниверситет).

«Президент почтил память покойной, возложив цветы к гробу, и выразил соболезнования её родным», - говорится в сообщении.

Ирина Подносова скончалась 22 июля в Москве на 72 году жизни после тяжёлой болезни. Как напоминает RT, она стала первой женщиной на посту председателя ВС РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Верховный Суд РФПрощаниеВладимир Путин

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