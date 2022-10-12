СМИ: Байден заявил о публичных предупреждениях Путину
Президент США Джо Байден сказал, что дал понять Владимиру Путину последствия угроз использования ядерного оружия. Об этом Байден заявил в интервью CNN.
Президент Америки отметил, что публичные заявления об опасности применения ядерного оружия он адресует также и Путину. Байден подчеркнул, что невозможно безнаказанно говорить об использовании тактического ядерного оружия, считая такие действия разумными.
Американский лидер усомнился в том, что Путин пустит в действие ядерное оружие, однако назвал безответственными даже разговоры о возможности это сделать. По мнению Байдена, использование ядерного оружия в ходе российско-украинского конфликта приведет к ужасному исходу.
Ранее Джо Байден заявил, что не видит смысла проводить переговоры с Путиным. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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