СМИ: Байден заявил о публичных предупреждениях Путину

Президент Америки отметил, что публичные заявления об опасности применения ядерного оружия он адресует также и Путину. Байден подчеркнул, что невозможно безнаказанно говорить об использовании тактического ядерного оружия, считая такие действия разумными.

Американский лидер усомнился в том, что Путин пустит в действие ядерное оружие, однако назвал безответственными даже разговоры о возможности это сделать. По мнению Байдена, использование ядерного оружия в ходе российско-украинского конфликта приведет к ужасному исходу.

Ранее Джо Байден заявил, что не видит смысла проводить переговоры с Путиным. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

