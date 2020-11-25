СМИ: Байден первым в истории США набрал 80 млн голосов

Джо Байден первым в истории американских президентских выборов набрал 80 миллионов голосов, сообщает NBC.

Политик набирает 80 013 916 голосов, действующий глава государства Дональд Трамп - 73 882 361, прочие кандидаты - 2 867 746 голоса вместе взятые.

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По данным социологов компании Cook Political Report, Байден набрал 80 033 996 голосов, а Трамп 73 878 907 голосов. Согласно подсчетам Fox News, Байдену осталось еще около 30 тысяч голосов до 80 миллионов.

Напомним, объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден сообщил, что готов встретиться с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом, если тот попросит об этом. «Конечно, я встречусь, если он попросит», - сказал политик.

Как сообщалось, Управление по общим вопросам администрации США сообщило Джозефу Байдену о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране.

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