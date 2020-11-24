СМИ: профильное управление администрации США готово передать Байдену власть

Управление по общим вопросам администрации США сообщило Джозефу Байдену о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране, сообщает телеканал CNN.

Уведомление было направлено главой управления Эмили Мерфи. Ранее она отказывалась подписать необходимые документы, указывая на то, что действующий американский президент Дональд Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет.

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Тем временем, штаб Байдена подтвердил начало формальной процедуры передачи власти, сообщает РИА Новости. «Это окончательное решение является определяющим административным действием, которое формально начинает процесс передачи власти в федеральных ведомствах», - отметили в штабе политика.

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