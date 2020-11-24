СМИ: профильное управление администрации США готово передать Байдену власть

Управление по общим вопросам администрации США сообщило Джозефу Байдену о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране, сообщает телеканал CNN.

Уведомление было направлено главой управления Эмили Мерфи. Ранее она отказывалась подписать необходимые документы, указывая на то, что действующий американский президент Дональд Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет.