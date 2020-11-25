Пентагон провел «предварительную» встречу с переходным штабом Байдена
Министерство обороны США провело первую встречу с переходным штабом кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена, который, по предварительным данным, избран новым президентом США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора подразделения ведомства Томаса Мюра.
Томас Мьюр является главой структуры, которая отвечает за предоставление услуг главе Пентагона и подразделениям министерства. Мьюр является руководителем целевой группы по передаче власти в ведомстве.
По словам самого Мьюра на брифинге, посвященной этому вопросу, первая встреча носит "предварительный" характер. Однако он отметил, что ждет продолжения сотрудничества по вопросу транзита власти. Мьюр добавил, что глава переходного штаба Байдена до этого обменивался с ним информацией по электронной почте.
За передачу власти в Пентагоне также отвечает Кэш Пател, глава аппарата и.о. главы Пентагона Кристофера Миллера. Предыдущий глава Минобороны США Марк Эспер покинул свой пост 9 ноября текущего года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 326 / сут.
Умерли
37 031+491 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+23 226 / сут.
- ВОЗ зафиксировал рекордный прирост заболевших COVID-19 в мире
- В Москве скончались еще 75 пациентов с COVID-19
- Канделаки назвала цензурой штраф, выписанный ей Шнуровым
- Производство российской вакцины «Спутник V» могут запустить в Германии
- Байден пообещал вернуть США роль мирового лидера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru