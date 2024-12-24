СМИ: Байден рассматривает введение новых санкций против энергосектора России

Президент США Джо Байден в последние дни своего нахождения в Белом доме может ввести новые масштабные санкции против энергосектора России. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post.

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Собеседники газеты утверждают, что речь идёт об иностранных судах, доставляющих в незападные страны российскую нефть, а также о российских экспортеров нефти, которым до сих пор не попали в санкционные списки.

Также рассматривается отзыв лицензии, которая позволяет банкам обрабатывать операции с энергоносителями из РФ.

Источники The Washington Post отмечают, что введение новых рестрикций даст избранному президенту США Дональду Трампу «больше рычагов влияния» в возможном переговорном процессе с Россией.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что Евросоюз намерен ввести новый пакет санкций в отношении России, приурочив его к третьей годовщине начала боев на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
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