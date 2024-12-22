СМИ: Трамп может использовать Арктику для прекращения украинского конфликта
Вновь избранный президент США Дональд Трамп может способствовать разрешению конфликта на Украине, предложив сотрудничество в развитии Арктики. Об этом сообщает издание «Responsible Statecraft».
По мнению авторов статьи, этот вопрос может заинтересовать российского лидера Владимира Путина и «оживит перспективы» для Европы.
«Такой вариант может оказаться привлекательным и для Трампа, ведь он привык смотреть на мир глазами бизнесмена в поисках выгодной сделки», - говорится в публикации.
Отмечается, что Вашингтон может помочь в развитии торговых путей и инфраструктуры в Арктике в обмен на прекращение боевых действий на Украине. На этом фоне могут быть сняты санкции с Северного морского пути и простимулированы инвестиции Запада в этот проект.
До этого команда Дональда Трампа информировала европейских чиновников о том, что его администрация намерена продолжить военную помощь Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее венгерский политолог Дьердь Ногради заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ждет инаугурацию Трампа, поэтому затягивает с принятием решений по конфликту, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп может использовать Арктику для прекращения украинского конфликта
- Песков: Путин на новогодние праздники будет работать
- В Забайкальском крае столкнулись поезда, 42 вагона сошли с рельсов
- США сбили свой истребитель над Красным морем
- СМИ: Все больше солдат ВСУ хотят покинуть Курскую область
- СМИ: Блейк Лайвли подала в суд на режиссера Джастина Бальдони за домогательства
- Летевшие в пропавшем на Камчатке Ан-2 люди живы
- СМИ: Подозреваемый в теракте в Германии назвал свой мотив
- «Украинские железные дороги» убрали русский язык с билетов на поезда
- Глава ЦРУ Бёрнс встретился с Зеленским в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru