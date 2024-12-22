СМИ: Трамп может использовать Арктику для прекращения украинского конфликта

Отмечается, что Вашингтон может помочь в развитии торговых путей и инфраструктуры в Арктике в обмен на прекращение боевых действий на Украине. На этом фоне могут быть сняты санкции с Северного морского пути и простимулированы инвестиции Запада в этот проект.

До этого команда Дональда Трампа информировала европейских чиновников о том, что его администрация намерена продолжить военную помощь Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее венгерский политолог Дьердь Ногради заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ждет инаугурацию Трампа, поэтому затягивает с принятием решений по конфликту, сообщает RT.

