СМИ: Байден пока не намерен посещать Киев из соображений безопасности

Президент США Джо Байден не планирует посещать Киев из соображений безопасности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

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«В настоящее время нет планов по посещению Байденом Киева, в основном из-за рисков, связанных с безопасностью», — пишет газета.

Ранее Байден допустил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным о спецоперации на Украине, напоминает Ura.ru. По словам главы Соединенных Штатов, это возможно, если российский лидер «проявит интерес» к завершению военной операции, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиевУкраинаДжо Байден
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