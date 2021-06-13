СМИ: Байден передаст Путину «жёсткий сигнал»

Белый дом приложит все усилия, чтобы подчеркнуть жесткий сигнал, который даст Байден Путину, в отличие от проявлений дружбы экс-президента США Дональда Трампа, поясняет RT.

По замыслу американской стороны, Путину будет продемонстрирован «единый фронт противодействия» России - Байден приедет в Швейцарию после встреч с «ближайшими союзниками США», отмечают «Известия».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил отказ от совместной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по итогам саммита. Лидеры стран пообщаются с журналистами отдельно.

