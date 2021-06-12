NYT: Названа причина отказа Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным

Российская сторона поддерживала идею совместной пресс-конференции, но «представители из администрации Байдена помнят о том, как Путин превзошел Трампа в Хельсинки». Такие аргументы помощников президента Джо Байдена приводит издание.

Напомним, лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Джо Байден решил пообщаться с журналистами отдельно от российского президента Владимира Путина после их встречи в Женеве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

