NYT: Названа причина отказа Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным
Неудачное выступление экс-президента США Дональда Трампа на фоне российского лидера Владимира Путина на полях саммита стран G7 заставило отказаться Белый дом от совместной пресс-конференции президентов России и США в Женеве. Об этом сообщает газета New York Times.
Российская сторона поддерживала идею совместной пресс-конференции, но «представители из администрации Байдена помнят о том, как Путин превзошел Трампа в Хельсинки». Такие аргументы помощников президента Джо Байдена приводит издание.
Напомним, лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня.
Ранее стало известно, что глава Белого дома Джо Байден решил пообщаться с журналистами отдельно от российского президента Владимира Путина после их встречи в Женеве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru