Белый дом: Байден с уважением бы отнесся к решению папы Римского встретиться с Путиным

Президент США Джо Байден с уважением бы отнесся к решению, принятому папой Римским Франциском приехать в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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«Я не обсуждала с ним данный вопрос, но я полагаю, что он будет уважать решение папы Римского совершать любые поездки и мероприятия по своему выбору», — сообщила она.

Ранее в одном из интервью папа Римский заявил о готовности встретиться с Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренностей о встрече Путина и понтифика нет, а инициативы о встрече «направляются по линии дипломатических служб».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинПапа Римский Франциск
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