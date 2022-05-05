Белый дом: Байден с уважением бы отнесся к решению папы Римского встретиться с Путиным

«Я не обсуждала с ним данный вопрос, но я полагаю, что он будет уважать решение папы Римского совершать любые поездки и мероприятия по своему выбору», — сообщила она.

Ранее в одном из интервью папа Римский заявил о готовности встретиться с Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренностей о встрече Путина и понтифика нет, а инициативы о встрече «направляются по линии дипломатических служб».

