СМИ: Байден не приедет на коронацию Карла III

По данным издания, вместо американского президента церемонию в Лондоне может посетить его супруга Джилл Байден. Посол Британии в США Карен Пирс и Букингемский дворец ведут «сердечные и дипломатические» переговоры с Вашингтоном о составе делегации на коронации.

The Daily Telegraph отмечает, что зарубежные поездки сильно выматывают 80-летнего Байдена, и его администрация старается свести их число к минимуму. Так, в середине апреля политик отправится в Северную Ирландию и Республику Ирландия: 11 апреля американский президент посетит Белфаст, 12-15 апреля — Дублин. В связи с этим второй за месяц визит Байдена на британские острова называют маловероятным.

