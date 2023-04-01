СМИ: Байден не приедет на коронацию Карла III
Президент США Джо Байден не посетит коронацию короля Великобритании Карла III, запланированную на 6 мая. Об этом пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на источники.
По данным издания, вместо американского президента церемонию в Лондоне может посетить его супруга Джилл Байден. Посол Британии в США Карен Пирс и Букингемский дворец ведут «сердечные и дипломатические» переговоры с Вашингтоном о составе делегации на коронации.
The Daily Telegraph отмечает, что зарубежные поездки сильно выматывают 80-летнего Байдена, и его администрация старается свести их число к минимуму. Так, в середине апреля политик отправится в Северную Ирландию и Республику Ирландия: 11 апреля американский президент посетит Белфаст, 12-15 апреля — Дублин. В связи с этим второй за месяц визит Байдена на британские острова называют маловероятным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru