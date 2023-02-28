СМИ: Элтон Джон и Spice Girls отказались выступать на коронации Карла III

Британский певец Элтон Джон отклонил приглашение выступить на коронации короля Великобритании Карла III, сообщает Daily Express.

Sky News: Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III

По информации издания, также планировалось, что ради мероприятия в полном составе воссоединится группа Spice Girls, однако «перчинки» также решили обойти коронацию стороной.

Кроме того, от выступления в Виндзорском замке отказался Гарри Стайлс, ранее также поступили Эд Ширан, Робби Уильямс и Адель. Как пишет Daily Express, музыканты сослались на плотные гастрольные графики.

Ранее в Букингемском дворце заявили, что церемония коронации британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Крайнов
ТЕГИ:МузыкаКонцертВеликобританияЭлтон Джон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры