СМИ: Элтон Джон и Spice Girls отказались выступать на коронации Карла III
Британский певец Элтон Джон отклонил приглашение выступить на коронации короля Великобритании Карла III, сообщает Daily Express.
По информации издания, также планировалось, что ради мероприятия в полном составе воссоединится группа Spice Girls, однако «перчинки» также решили обойти коронацию стороной.
Кроме того, от выступления в Виндзорском замке отказался Гарри Стайлс, ранее также поступили Эд Ширан, Робби Уильямс и Адель. Как пишет Daily Express, музыканты сослались на плотные гастрольные графики.
Ранее в Букингемском дворце заявили, что церемония коронации британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве, сообщает RT.
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