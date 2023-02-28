СМИ: Элтон Джон и Spice Girls отказались выступать на коронации Карла III

По информации издания, также планировалось, что ради мероприятия в полном составе воссоединится группа Spice Girls, однако «перчинки» также решили обойти коронацию стороной.

Кроме того, от выступления в Виндзорском замке отказался Гарри Стайлс, ранее также поступили Эд Ширан, Робби Уильямс и Адель. Как пишет Daily Express, музыканты сослались на плотные гастрольные графики.

Ранее в Букингемском дворце заявили, что церемония коронации британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве, сообщает RT.