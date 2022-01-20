СМИ: Байден не будет отправлять войска на Украину в случае «вторжения» России
Президент США Джо Байден не намерен отправлять американские войска на Украину даже в случае «вторжения» России, сообщает Associated Press.
По данным агентства, Байден не планирует принимать непосредственного участия в возможном военном конфликте, так как в Вашингтона нет договорных обязательств перед Украиной. Отмечается, что война с РФ стала бы «огромной авантюрой, учитывая потенциал ее распространения на всю Европу, дестабилизации региона и эскалации до пугающей степени риска обмена ядерными ударами».
Кроме того, Associated Press указывает, что участие США в российско-украинской войне сильно ударило бы по ресурсам Соединенных Штатов и могло бы привести к большим человеческим жертвам.
При этом ранее Байден заявил на пресс-конференции, что в случае «вторжения» на Украину РФ ожидают беспрецедентные санкции. По словам американского лидера, в случае эскалации российские банки не смогут проводить операции с долларом США.
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