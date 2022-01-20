В США пригрозили России «скорым и жестким ответом» при обострении на Украине

По словам пресс-секретаря администрации США, американская сторона располагает данными о якобы «обширном арсенале средств агрессии» РФ, которые не подразумевают развязывание вооруженного противостояния, пишет РИА ФАН.

«Если какие-либо российские войска перейдут границу с Украиной, это будет новым вторжением, и оно столкнется с быстрым, суровым и единым ответом Соединенных Штатов и наших союзников», — цитирует Псаки RT.

По словам представителя Белого дома, президент США Джо Байден «ясно дал понять это» президенту РФ Владимиру Путину.

Россия неоднократно отвергала обвинения в «агрессии» и якобы готовящемся «вторжении» на Украину. В Москве считают подобные сообщения предлогом для размещения сил НАТО у российских границ.

