В США пригрозили России «скорым и жестким ответом» при обострении на Украине
Вашингтон будет считать любое передвижение российских войск через границу Украины «новым вторжением» России и не оставит подобные действия без внимания. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
По словам пресс-секретаря администрации США, американская сторона располагает данными о якобы «обширном арсенале средств агрессии» РФ, которые не подразумевают развязывание вооруженного противостояния, пишет РИА ФАН.
«Если какие-либо российские войска перейдут границу с Украиной, это будет новым вторжением, и оно столкнется с быстрым, суровым и единым ответом Соединенных Штатов и наших союзников», — цитирует Псаки RT.
По словам представителя Белого дома, президент США Джо Байден «ясно дал понять это» президенту РФ Владимиру Путину.
Россия неоднократно отвергала обвинения в «агрессии» и якобы готовящемся «вторжении» на Украину. В Москве считают подобные сообщения предлогом для размещения сил НАТО у российских границ.
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