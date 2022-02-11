МИД РФ заявил об искусственном создании напряженности вокруг Украины

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, против России идет информационная атака для дискредитации ее требований по гарантиям безопасности.

Россия представила предложения по безопасности в Европе в конце прошлого года. Среди предложений, в частности, юридически закрепить отказ НАТО от продвижения на восток.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

