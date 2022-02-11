МИД РФ заявил об искусственном создании напряженности вокруг Украины

МИД РФ заявил, что страны Запада вступили в сговор и искусственно создают напряженность вокруг Украины, передает ТАСС.

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Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, против России идет информационная атака для дискредитации ее требований по гарантиям безопасности.

Россия представила предложения по безопасности в Европе в конце прошлого года. Среди предложений, в частности, юридически закрепить отказ НАТО от продвижения на восток.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМИД РФ
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