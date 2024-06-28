СМИ: Байден и Трамп проведут митинги после президентских дебатов

Американский лидер Джо Байден и бывший президент США Дональд Трамп планируют провести митинги в пятницу в ключевых штатах после ожесточенных президентских дебатов. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Байден планирует выступить в городе Роли, штат Северная Каролина. В свою очередь Трамп появится на митинге республиканцев в Чесапике, штат Вирджиния.

Первые предвыборные дебаты в рамках президентской кампании прошли в студии телеканала CNN и начались в 21:00 по местному времени (28 июня, 4:00 мск).

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН отметил, что дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа вряд ли повлияют на мнение избирателей, к выборам о них забудут, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампДжо Байден

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