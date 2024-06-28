Песков заявил, что Путин не ставил будильник ради дебатов в США

Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа не относятся к категории главных вопросов российской повестки дня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Я не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США. Все-таки это не события нашей повестки дня», — пояснил он.

Как добавил Песков, прошедшие дебаты — это внутреннее дело США, однако пообещал ознакомиться со всеми заявлениями.

Ранее зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов заявил «Радиоточке НСН», что дебаты кандидатов в президенты США являются имитацией демократии и американской версией «Дома-2» с престарелыми участниками.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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