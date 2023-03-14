СМИ: Байден и Сунак заявили о необходимости диалога с Китаем
Американский лидер Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявили о необходимости взаимодействия и поддержания диалога с КНР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на канцелярию премьера Британии.
Отмечается, что Байден и Сунак обсудили «вызовы», которые связаны с «возросшей активностью» Китая. Кроме того, лидеры заявили о намерении продолжать оказывать поддержку Киеву.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация Белого дома призвала председателя Китая Си Цзиньпина к прямому контакту с Владимиром Зеленским. По его словам, КНР и лично Си Цзиньпину необходимо услышать непосредственно от Украины ее мнение о кризисе, а не только от России, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею миллиард рублей
- В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки
- Собянин рассказал о создании производства лазерных станков в Печатниках
- СМИ сообщили о росте числа обращений по ремонту бытовой техники в России
- Опрос: Турки считают действия Эрдогана по преодолению катастрофы успешными
- Розенбаум рассказал о самочувствии после госпитализации в Красноярске
- Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано возле Папуа - Новой Гвинеи
- СМИ: Зерновую сделку могут продлить на 60 дней на текущих условиях
- Фальков: В технических вузах призывают сократить срок обучения в магистратуре
- В Запорожской области начался перерасчет пенсий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru