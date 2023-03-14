СМИ: Байден и Сунак заявили о необходимости диалога с Китаем

Американский лидер Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявили о необходимости взаимодействия и поддержания диалога с КНР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на канцелярию премьера Британии.

СМИ: Си Цзиньпин может посетить несколько европейских стран

Отмечается, что Байден и Сунак обсудили «вызовы», которые связаны с «возросшей активностью» Китая. Кроме того, лидеры заявили о намерении продолжать оказывать поддержку Киеву.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация Белого дома призвала председателя Китая Си Цзиньпина к прямому контакту с Владимиром Зеленским. По его словам, КНР и лично Си Цзиньпину необходимо услышать непосредственно от Украины ее мнение о кризисе, а не только от России, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайСШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры