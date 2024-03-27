СМИ: Байден и Шольц не успели предложить Москве обменять Навального

Источники издания утверждают, что лидеры предполагали обменять его, а также бывшего морского пехотинца Пола Уилана и репортера WSJ Эвана Гершковича на отбывающего в ФРГ пожизненный срок за убийство Вадима Красикова.

Отмечается, что сделку по обмену предложила Хиллари Клинтон, к которой с такой просьбой обратился расследователь Христо Грозев (признан в РФ иноагентом). При этом собеседники издания указали, что глава МИД Германии Анналена Бербок была против участия в ней Красикова.

В The Wall Street Journal также уточнили, что разговор Байдена и Шольца состоялся за неделю до смерти Навального, и Вашингтон не успел направить Москве официальное предложение. Также в публикации указано, что после обмена Виктора Бута у США не осталось россиян «той категории, которую Россия желала бы получить в обмен».

Ранее президент России Владимир Путин в своём избирательном штабе заявил, что был бы согласен на обмен Алексея Навального, сообщает RT.

