СМИ: Австрия отказалась от возражений, мешавших принять 12-й пакет санкций
Австрия отказалась от технических возражения против 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.
Собеседники издания указали, что Вена приостановила процесс для проведения доплнительных «внутренних проверок».
Отмечается, что отзыв австрийских требований Politico подтвердили три европейских дипломата.
«Несмотря на политическую сделку между послами ЕС, Вена приостановила процесс, поскольку хотела провести «внутренние проверки», - говорится в публикации.
Ранее в СМИ появилась информация, что Австрия отказалась одобрять 12-й пакет антироссийских санкций, требуя от Украины отменить ограничения в отношении австрийского Райффайзенбанка, сообщает RT.
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