СМИ: Армения не уведомляла партнеров о приостановке членства в ОДКБ

«Разъяснений или уведомлений ни у кого из партнеров нет», - заявил собеседник агентства.

В недавнем интервью телеканалу France24 премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о заморозке членства республики в ОДКБ. Ранее он отказался ехать на саммит организации в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал власти Армении не торопиться с выходом из ОДКБ. Он напомнил о Грузии, которая поспешила покинула СНГ, а теперь не может вернуться в содружество, передает «Радиоточка НСН».

