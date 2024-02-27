СМИ: Армения не уведомляла партнеров о приостановке членства в ОДКБ

Армения не направляла союзникам уведомления о приостановке членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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«Разъяснений или уведомлений ни у кого из партнеров нет», - заявил собеседник агентства.

В недавнем интервью телеканалу France24 премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о заморозке членства республики в ОДКБ. Ранее он отказался ехать на саммит организации в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал власти Армении не торопиться с выходом из ОДКБ. Он напомнил о Грузии, которая поспешила покинула СНГ, а теперь не может вернуться в содружество, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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