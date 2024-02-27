СМИ: Армения не уведомляла партнеров о приостановке членства в ОДКБ
Армения не направляла союзникам уведомления о приостановке членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«Разъяснений или уведомлений ни у кого из партнеров нет», - заявил собеседник агентства.
В недавнем интервью телеканалу France24 премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о заморозке членства республики в ОДКБ. Ранее он отказался ехать на саммит организации в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал власти Армении не торопиться с выходом из ОДКБ. Он напомнил о Грузии, которая поспешила покинула СНГ, а теперь не может вернуться в содружество, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Армения не уведомляла партнеров о приостановке членства в ОДКБ
- Туристы в Калининграде устроили пикник и танцы на братской могиле
- SpaceX объяснила аварию в ходе запуска Starship засорением фильтра
- Депутат Хинштейн заявил, что мужчинам в России не будут запрещать красить губы
- Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС после доноса Мизулиной
- МВД Крыма опровергло сообщения о плане «Перехват» на севере полуострова
- Три человека пострадали при обстреле ВСУ брянского поселка Суземка
- Разведка Украины допустила попытки свергнуть Зеленского весной
- Число легковых электромобилей в России за год выросло на 75%
- Канье Уэст обвинил Adidas в продаже поддельных кроссовок Yeezy
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru