СМИ: Армения и Азербайджан могут подписать мирный договор 1 июня в Кишиневе

Фестиваль «Рыбная неделя» открылся в Москве Женщина выжила при падении под поезд на станции «Комсомольская» московского метро Работа колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ приостановлена Более 64 тысяч учащихся столицы присоединились к проекту «Эстафета живых дел» Фестиваль в честь 150-летия Елены Гнесиной откроется в «Зарядье»