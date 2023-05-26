СМИ: Армения и Азербайджан могут подписать мирный договор 1 июня в Кишиневе
Существует высокая вероятность подписания армяно-азербайджанского мирного договора в Кишиневе 1 июня во время саммита Европейского политического сообщества. Об этом заявила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, передает агентство Reuters.
«Это исторический момент, который нельзя упускать», – подчеркнула дипломат.
В столице Молдавии лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев проведут четырехсторонние переговоры с участием канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация между Арменией и Азербайджаном движется к урегулированию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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