Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов согласовали две статьи мирного договора, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Армении.

Мирзоян заявил об «определенном прогрессе», благодаря которому сторонам удалось их согласовать. По его словам, по ряду других стать статей стал возможен прямой и искренний диалог.

Ранее директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что в Армении слабые рычаги давления на местные власти.

