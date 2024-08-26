СМИ: Арест Дурова создает новое напряжение между Парижем и Москвой
Задержание в Париже создателя Telegram Павла Дурова создает новое напряжение между Францией и Россией, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на французского чиновника.
Издание указывает на распространенность мессенджера в странах постсоветского пространства и его использование Москвой и Киевом для подачи информации о конфликте. Дуров мог бы потенциально стать «ценным активом для западных спецслужб», которые стремятся взломать зашифрованные сообщения Telegram.
Ранее стало известно, что Дуров знал, что его разыскивают власти Франции, но всё равно прилетел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru