СМИ: Арест Дурова создает новое напряжение между Парижем и Москвой

Издание указывает на распространенность мессенджера в странах постсоветского пространства и его использование Москвой и Киевом для подачи информации о конфликте. Дуров мог бы потенциально стать «ценным активом для западных спецслужб», которые стремятся взломать зашифрованные сообщения Telegram.

Ранее стало известно, что Дуров знал, что его разыскивают власти Франции, но всё равно прилетел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

