Симоньян: Дуров отдаст ключи от Telegram

Те, кто использовал мессенджер Telegram для чувствительных переписок, должны удалить их прямо сейчас, заявила в Telegram главред RT Маргарита Симоньян.

Дурову продлен срок содержания под стражей

По ее словам, создателя мессенджера Павла Дурова задержали во Франции, чтобы он отдал ключи от чатов. Он их отдаст, уверена журналист.

Ранее стало известно, что Дуров знал, что его разыскивают власти Франции, но всё равно прилетел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети
ТЕГИ:ЗадержаниеФранцияМессенджерыTelegramПавел Дуров

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