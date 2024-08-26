Симоньян: Дуров отдаст ключи от Telegram
26 августа 202404:37
Те, кто использовал мессенджер Telegram для чувствительных переписок, должны удалить их прямо сейчас, заявила в Telegram главред RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, создателя мессенджера Павла Дурова задержали во Франции, чтобы он отдал ключи от чатов. Он их отдаст, уверена журналист.
Ранее стало известно, что Дуров знал, что его разыскивают власти Франции, но всё равно прилетел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru