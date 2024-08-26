Симоньян: Дуров отдаст ключи от Telegram

По ее словам, создателя мессенджера Павла Дурова задержали во Франции, чтобы он отдал ключи от чатов. Он их отдаст, уверена журналист.

Ранее стало известно, что Дуров знал, что его разыскивают власти Франции, но всё равно прилетел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

